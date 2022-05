Juve, Rovella saluta il Genoa: “Non smetterò mai di ringraziare”

Il giocatore classe 2001, finito il prestito, lascerà i rossoblù per approdare alla Juve, che lo acquistò nel 2020. Il saluto su Instagram.

Il momento dei saluti è arrivato. Terminata la stagione , Nicoló Rovella lascia il Genoa . Lo lascia in un modo in cui non avrebbe mai voluto, con la retrocessione in Serie B, alla fine di un'annata in cui i rossoblù hanno commesso tanti errori. Il centrocampista era rimasto in prestito al Grifone, dopo essere stato acquistato dalla Juventus nel gennaio dello scorso anno per 18 milioni di euro , più 20 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Ora si unirà al gruppo bianconero, in attesa di sapere il suo futuro.

Il classe 2001 quest'anno non ha potuto esprimersi e aiutare molto i suoi, a causa di diversi problemi fisici: 102 giorni fuori e 17 partite saltate in stagione, per infortuni muscolari. In totale quindi ha messo insieme 21 presenze e 3 assist in Serie A e una da subentrato in Coppa Italia . Il giovane centrocampista ha voluto salutare il Genoa e i suoi tifosi con un messaggio su Instagram.

"Come sapete, per me, il Genoa è tutto. Una famiglia in cui sono entrato a far parte quando avevo appena 13 anni ed ero un bambino. Qui sono cresciuto, qui sono diventato calciatore. Qui sono maturato come uomo. Il Genoa è la squadra che guardavo sempre da piccolo insieme a mio nonno, è una piazza che ti dà tanto e non toglie mai. Il Genoa, per me, sono i sogni che si realizzano. È l’allenamento a Pegli, la Nord, l’emozione del debutto in A. Al Genoa devo tutto e non smetterò mai di ringraziarlo. Un GRAZIE speciale a chi mi ha accompagnato in questo lunghissimo viaggio. Mi piange il cuore lasciare così, dopo una stagione maledetta, in cui avrei voluto sicuramente fare di più a livello personale, purtroppo gli ultimi sei mesi sono stati un inferno, e non sono riuscito ad aiutare la squadra come avrei voluto. Il cuore mi pesa, ma sono certo che questi colori torneranno presto dove meritano. Ed io sarò lì a gioire. Per sempre".