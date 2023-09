Rovella: “Recuperato dal problema con la Juventus. Sono pronto”

L'inizio di Nicolò Rovella alla Lazio è cominciato subito in salita. L'ex calciatore della Juventus, come egli stesso ha rivelato, si è trascinato più a lungo del previsto un problema fisico accusato già in ritiro estivo con i bianconeri. Intoppo che però, da come rivelato nel post partita del match contro il Torino, parrebbe finalmente alle spalle.