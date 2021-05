Ronaldo: nuova casa di lusso a Lisbona

Il portoghese ha acquistato un nuovo immobile

redazionejuvenews

Cristiano Ronaldo ha chiuso la sua terza stagione alla Juventus diventando il capocannoniere della Serie A, e vincendo la Coppa Italia, che gli ha consentito di conquistare anche in Italia tutti i trofei nazionali. Ora il numero 7 è in Portogallo con la Nazionale per la disputa degli Europei, ed ha approfittato della sua presenza in patria per farsi un nuovo regalo.

Stando a quanto riporta il Correi de Manha, Ronaldo avrebbe acquistato a Lisbona uno dei 14 appartamenti extra-lusso del bellissimo complesso di 20 piani, situato in una zona residenziale della capitale portoghese. Sempre secondo il quotidiano lusitano, CR7 e la sua bellissima compagna, Georgina Rodriguez, sarebbero stati coinvolti in prima persona e in ogni minimo dettaglio nel completamento dell'abitazione, aiutati da cinque decoratori d'interni, per una spesa che solo per la casa sarebbe stata di 7,3 milioni di euro: "Cristiano Ronaldo è stato paparazzato a Lisbona, mentre usciva da una splendida struttura in Rua Castilho, di fronte al Parco Eduardo VII".

Il letto scelto dalla coppia, continua sempre il giornale, sarebbe stato così particolare da richiedere l'utilizzo di una gru per introdurlo all'interno dell'appartamento. Oltre agli alti soffitti e alle grandi finestre, che rendono la casa estremamente luminosa, uno dei bagni, dotato di vasca idromassaggio, offre una spettacolare vista su Lisbona, mentre la terrazza presenta una piscina all'aperto.. Immancabile la palestra, oltre ad una sala giochi, un cinema, una biblioteca, un ufficio e una grande camera per ognuno dei figli del campione portoghese. Ma intanto attenzione all'ultim'ora bomba in casa Juve: Sky Sport conferma tutto, è fatta! <<<

Di Cristiano Ronaldo ha parlato anche il connazionale Cancelo: "Allegri è una delle persone più importanti della mia carriera. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’allenatore, ma anche l’uomo. E’ una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale. Gli devo davvero molto. Cristiano? Mi limito a parlare del calciatore e di quello che rappresenta per la mia nazione: un patrimonio e un esempio di professionalità. Giocare con lui in nazionale è un privilegio".