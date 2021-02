Ronaldo, arrivano i complimenti del Real: “Congratulazioni, il miglior goleador della storia del nostro club e ora del mondo”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la semifinale di andata della Coppa Italia, imponendosi a San Siro contro l’Inter per 1-2 dopo una partita che ha visto i nerazzurri portarsi avanti dopo pochi minuti di gioco con Lautaro Martinez, grazie anche alla complicità di Buffon, ma farsi raggiungere dai bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, a segno prima su rigore per fallo di Young su Cuadrado, e poi approfittando di un’incomprensione tra Bastoni e il portiere Handanovic.

Ronaldo è tornato ieri sera al gol dopo il periodo di digiuno, che aveva anche portato qualcuno a criticarlo: Ronaldo invece ha ricaricato le batterie per il mese d febbraio, dove si entrerà nella parte calda della stagione. Oltre alla sfida di ritorno con i nerazzurri, la Juventus affronterà in campionato Roma e Napoli, ma soprattutto febbraio significherà per i bianconeri il ritorno della Champions League, con la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione in programma il 17 febbraio.

Cristiano Ronaldo comincia quindi a scaldare i motori in vista della sua parte di stagione preferita, nonché della competizione preferita, che spera di riuscire in questa stagione a riportare a Torino, Ronaldo intanto continua a segnare, con la doppietta messa a segno ieri sera a San Siro contro l squadra allenata da Antonio Conte che gli ha consentito di aumentare il numero di gol segnati in carriera. Nonostante la querelle con Pelè e Bican sul numero ufficiale dei loro gol è destinata a continuare, stando ai dati il portoghese è diventato il miglior marcatore di sempre con 762 gol. Un grande traguardo, che ha voluto celebrare, anche se in maniera strana, anche l’ex squadra del portoghese, il Real Madrid. I Blancos hanno infatti postato una foto del loro stemma con sotto scritto: “Il miglior goleador della nostra storia è anche il miglio marcatore del calcio mondiale. Congratulazioni Cristiano Ronaldo!” complimentandosi con il giocatore della Juventus per il traguardo raggiunto.