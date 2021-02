Le pagelle di Inter-Juve: Ronaldo è il Re di San Siro

TORINO – Il match di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus si é appena concluso, con il risultato di 1-2 in favore dei bianconeri. Andiamo a vedere quelli che sono stati i voti assegnati dalla nostra redazione ai giocatori bianconeri.

BUFFON 6 – Quasi mai chiamato in causa nella prima frazione di gioco, eccezion fatta per l’unica occasione creata dai nerazzurri, dove non è impeccabile nella conclusione violenta di Lautaro che, regala il gol del 1-0 ai suoi. Si riscatta però nella ripresa con un vero e proprio miracolo su Darmian.

CUADRADO 7,5 – Impeccabile come sempre e ormai punto fermo di questa Juve. Non sbaglia un passaggio ed è sempre pronto a saltare l”uomo. Nella fase difensiva è una diga, annulla quasi tutte le iniziative avversarie sulla sua fascia.

DE LIGT 5,5 – L’errore nel gol subito è da attribuire anche all’olandese, tardivo nella scelta di tempo in chiusura su Lautaro. Si è poi ripreso durante il resto della gara ma la macchia resta, sperando che sia ininfluente nei 180 minuti complessivi.

DEMIRAL 7 – Monumentale nel salvataggio sulla linea che ha impedito a Sanchez la rete del 2-2

ALEX SANDRO 6,5 – Benissimo in queste ultime uscite, ha riconfermato anche stasera il suo ottimo momento di forma. Sempre presente sia in fase offensiva che difensiva.

MCKENNIE 6,5 – E’ una fabbrica di energia, instancabile in mezzo al campo e sempre lesto nel recuperare la sfera. I suoi inserimenti sono delle vere e proprie minacce per le difese avversarie. Sempre piu titolare in questa Juve.

RABIOT 6,5 – Pressa sempre le ripartenze degli avversari e spezza le loro trame offensive. Bella prova del francese.

BENTANCUR 6 – Bene nel palleggio e nel giro palla. Rischia qualcosa quando al 58 perde un pallone davanti l’area di rigore, favorendo la conclusione di Sanchez, salvata sulla linea da Demiral.

BERNARDESCHI 7 – Ottima prova dell’ex viola che sembra sia sulla strada giusta per ritrovare le migliori condizioni. Sempre rapido e aggressivo in fase di recupero palla, altrettanto veloce nello smistamento e nell’impostazione del gioco dei bianconeri.

KULUSEVSKI 6 – Partita sufficiente quella dello svedese che, non brilla come lui sa fare. Sembra un po’ smarrito e privo di idee quando deve creare qualcosa.

RONALDO 8 – Dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane in virtù delle sue prestazioni non proprio all’altezza delle sue qualità, il fenomeno,eno di Funchal ha deciso di riprendersi la scena, come sempre ogni volta che conta. Ha prima pareggiato i conti con una botta dal dischetto, poi ha intuito e approfittato dell’errore grossolano combinato da Handanovic e Bastoni e come un falco ha depositato a porta sguarnita per la rete del sorpasso. Devastante.