Rocchi ammette: “Juve-Cagliari? Giallo eccessivo su Conceicao”

Intervistato da Sky Sport il designatore arbitrale Rocchi ha parlato della direzione di gara in Juve-Cagliari

Intervistato da Sky Sport il designatore arbitrale Rocchi ha parlato della direzione della settima giocata di Serie A: “Secondo me l’ultima giornata ci ha creato dei problemi perché abbiamo fatto degli errori, o meglio abbiamo sbagliato le interpretazioni. La differenza tra chi commenta e noi è che noi abbiamo un regolamento da seguire e ci sono situazioni e idee difficili da conciliare. La presenza del VAR ammorbidisce l’arbitro? Se scopro questo non fa la Serie A. È un cambio generazionale, il ragazzo di oggi è diverso da quello di 30 anni fa. L’arbitro moderno è in una zona maggiore di comfort con questo strumento. Però siamo molto severi quando in campo non li vediamo decidere. Il Var interviene se c’è un errore chiaro”.

Juve-Cagliari, le parole di Rocchi

Sul rosso a Conceicao e la mano di Luperto in Juve-Cagliari: “C’è sempre una parte di soggettività negli arbitri. Voi avete diritto di critica anche dal vostro punto di vista. Io sono convinto che non ci troveremo mai d’accordo tra di noi, ma neanche all’interno del nostro gruppo. Simulazioni e accentuazione? Su Conceicao è stato eccessivo il giallo. Luperto? Si valuta anche la posizione di equilibrio. L’ultima e indiscutibile decisione spetta all’arbitro. Senza VAR si gioca comunque se c’è un problema dato che è di supporto”.