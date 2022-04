Arbitri, Rocchi promuove Irrati dopo Juventus-Inter

I vertici arbitrali hanno analizzato le prestazioni dei fischietti nell'ultima giornata e hanno approvato l'operato del direttore di gara.

La sconfitta nel Derby d'Italia è stata un brutto colpo. Dopo due settimane d'attesa febbrile, la sfida arrivava come il passo decisivo della lunga rimonta della Juventus. Il successo dell'Inter all'Allianz Stadium invece ha spento le speranze di scudetto e dato un'altra dimensione al finale di stagione. Non sono state poche però le polemiche per l'arbitraggio diIrrati, che ha assegnato il rigore decisivo all'Inter e non ne ha assegnato uno ai bianconeri. Una direzione di gara che ha indirizzato il risultato in modo decisivo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il designatore della Can A Gianluca Rocchi ha tirato le somme nella consueta analisi dopo la giornata di campionato. L'arbitraggio di Juventus-Inter è stato approvato dal designatore, che aveva messo in conto che si sarebbe trattato di una partita tesa, fisica, nervosa e difficile e. Nonostante in alcuni momenti Irrati non abbia dimostrato la piena padronanza della gara, secondo Rocchi ha condotto bene l'incontro, coadiuvato MazzolenialVar. Sono state considerate corrette le decisioni sui rigori: su quello assegnato c'è il pestone di Morata su Dumfries e la ripetizione per invasione di de Ligt; su quelli non assegnati alla Juve non ci sono immagini chiare sul contatto tra Zakaria e Bastoni, mentre non c'era nulla su de Ligt e Vlahovic. Approvati anche i mancati cartellini a Lautaro e Rabiot.

Chi potrebbe essere fermato invece è Massimi, che ha arbitrato la partita tra Fiorentina ed Empoli. L'arbitro di Termoli è considerato uno dei giovani migliori, ma il designatore ha visto degli errori non di poco conto. Sotto la lente d'ingrandimento soprattutto il primo giallo a Luperto, poi espulso, per un fallo che però il difensore empolese aveva subito da Cabral. Errore anche del Quarto Uomo Meraviglia, che non glielo ha segnalato. Si è salvato Maresca al Var invece, che ha gestito bene la situazione del gol di Di Francesco, annullato per un fallo di Pinamonti su Terracciano. Per l'arbitro e i suoi assistenti nei prossimi giorni sarà deciso il da farsi: sosta, Var o Serie B.