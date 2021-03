Morata: “Nel bene e nel male, forza Juventus”

La storia dell'attaccante su Instagram

TORINO - Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Alvaro Morata , attaccante della Juventus , ha postato una storia con la foto di squadra dei bianconeri di ieri sera contro il Porto in Champions League . Lo spagnolo si è mostrato nuovamente vicino al club torinese scrivendo: "Nel bene e nel male, forza Juventus". C'è molto rammarico in casa Juve dopo la mancata qualificazione ai quarti a partire dalle parole del tecnico Andrea Pirlo : "Abbiamo commesso quattro errori in due partite e in un ottavo di Champions sono tanti. Ora dobbiamo mentalizzarci sul campionato, sapendo che siamo ancora a marzo e che possiamo risalire la classifica. Questa sera eravamo partiti bene, poi un episodio ci è costato il rigore subito, ma ci siamo ricompattati e nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita, aiutati anche dalla superiorità numerica. A quel punto dovevamo allargarli il più possibile e abbiamo provato a farlo con calma, trovando i gol in questo modo. Ora potremo migliorare e lavorare su aspetti sui quali non ci eravamo potuti concentrare viste le tante partite".

Anche de Ligt ha detto la sua sulla partita: "Spiace uscire così, giocando in superiorità numerica per quasi tutta la gara. Oggi loro hanno iniziato bene, dopo abbiamo iniziato a giocare noi e abbiamo fatto una buona ripresa, ma non siamo riusciti a chiudere la partita". Così come Cuadrado: "Nei primi minuti potevamo passare, abbiamo avuto una buona occasione con Morata, ma non ci siamo riusciti e in ogni caso siamo tornati in campo dopo l'intervallo con la giusta convinzione. Sono comunque orgoglioso della squadra. Peccato per la mia traversa, ci è girata male. Ora dobbiamo continuare a lottare in campionato". E Chiesa: "C'è grande rammarico, perché penso che avremmo meritato di passare, specie per il secondo tempo. Non creiamo alibi però. Saremmo dovuti passare e non ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo lavorare e pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia. Io credo ancora allo scudetto e dovremo reagire con una grande prestazione a Cagliari".