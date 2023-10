Rinnovo Vlahovic: appuntamento fissato in settimana. Giuntoli ci prova

Nel corso degli ultimi giorni, Giuntoli si è messo alla ricerca di due pedine, tra centrocampo e fascia, per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Parallelamente, l’ex DS del Napoli, dopo aver annunciato il rinnovo di Gatti e quello di Fagioli, punta a blindare un altro big, in una settimana che porta a una sfida di assoluto fascino non solo per il calcio italiano, ma anche per lo stesso giocatore.