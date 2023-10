Rinnovi: dopo Gatti, Locatelli è il primo della lista. Fiducia per Rugani

Come riportato da TMW, il club bianconero starebbe continuando a lavorare sul fronte rinnovi. Dopo il rinnovo di Gatti nei giorni scorsi, ora tocca a quelli di Locatelli e Rugani . La dirigenza bianconera vuole costruire una base solida e per farlo vuole ripartire dagli italiani. Non a caso ieri a Milano è stato avvistato Ramadani, agente di Chicco Chiesa. Ma andiamo con ordine.

Situazione rinnovi

Per quanto riguarda il centrocampista, la Juventus vorrebbe blindarlo: si parla di un adeguamento salariale di poco oltre l’attuale stipendio percepito, con Locatelli che toccherebbe quota 3.5 milioni di euro ed un rinnovo fino al 30 giugno 2028. Dall’altra parte, diverso è il discorso che riguarda Daniele Rugani ed il suo nuovo accordo, col difensore che prolungherebbe fino a giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. Questa permetterebbe a Giuntoli di spalmare i 3.5 milioni di euro attuali in più tranche, che diminuirebbe a 2.5 in due stagioni con, appunto, l’opzione. In casa Juventus filtra ottimismo, avendo anche i due ragazzi di Allegri dimostrato negli anni grande affidabilità.