Ravanelli: “Chiesa può diventare devastante, in attacco riprenderei Mandzukic. Scudetto? Ecco chi potrebbe vincere”

TORINO- La Juventus, dopo il successo sull’Udinese di domenica scorsa, batte il Milan a San Siro, interrompendo la striscia di imbattibilità dei rossoneri e portandosi al momento al quarto posto a -7 dalla vetta. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha affrontato alcuni temi di attualità riguardanti il club campione d’Italia:”Chiesa? Il ragazzo ha grandi qualità. Ha un buon tiro, è veloce, salta spesso l’avversario e può ricoprire diversi ruoli. Il suo unico difetto, fin qui, è stato quello di abbassare spesso la testa e andare contro muro. Ieri, invece, come ha fatto un uno-due con un compagno è subito andato in profondità trovando il gol. Deve giocare di più con i compagni. Se avrà la forza di riuscire a farlo, mettendosi a disposizione, diventerà devastante. Ha le potenzialità per essere uno dei migliori giocatori italiani nel suo ruolo e, magari, anche a livello europeo. Se avrà la stessa umiltà mostrata ieri, allora anche in Europa potrà fare grandi cose.

Mercato? prenderei Giroud come quarta punta. E' un giocatore importante, sa difendere bene la palla e permette così alla sua squadra di salire, è veloce in area di rigore e al tempo stesso molto forte anche di testa. Credo sarebbe importante per l'economia della squadra avere un giocatore simile. Ma se se ne presentasse la possibilità io riprenderei Mario Mandzukic. Scudetto? Questa stagione è strana, ci sono diverse pretendenti al titolo. Inserirei anche Roma e Atalanta tra le solite note. I nerazzurri hanno una gara in meno e, vincendola, si porterebbero a meno sei dal primo posto in classifica. Lo scorso anno, da gennaio, vinsero tutte le partite. Corrono tantissimo e inoltre hanno anche grande entusiasmo".