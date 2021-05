Ravanelli: “Alla Juve manca fiducia verso il tecnico. Certi errori sono inammissibili”

Le parole dell'ex attaccante bianconero

"Lo spogliatoio può avere una sensazione di "incertezza" per i troppi cambi di allenatore? È logico giudicare quello che può passare all'interno dello spogliatoio, ma non possiamo saperlo con certezza da fuori perchè non lo viviamo. Da ex calciatore posso dirvi che è logico che, quando si fa fatica a trovare una squadra titolare, un'idea di gioco, poi di conseguenza viene a mancare quella fiducia verso l'allenatore. Non tanto verso Pirlo stesso, quanto verso le sue idee. Se la squadra fa fatica con quelle idee di gioco e il mister cerca ogni settimana di cambiarle, magari inserendo dei giovani, o per esempio spostando giocatori come Bernardeschi prima in alto e poi in basso, anche questo sicuramente non giova all'intera squadra. All'interno della spogliatoio i giocatori non vengono aiutati a vivere a modo l'idea di partenza che aveva l'allenatore.