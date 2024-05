Rassegna stampa – Pazza Juventus contro il Bologna di Thiago Motta

La rassegna stampa di martedì 21 maggio: la Juve passa da uno 0-3 a un 3-3 contro il Bologna del papabile prossimo allenatore Thiago Motta

Oggi è martedì 21 maggio 2024: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport — La rimonta firmata Juventus trova spazio nella rosea nell'articolo di spalla. I bianconeri, con gli ingressi decisivi di Kenan Yildiz e del redivivo Nicolò Fagioli, ottengono un insperato pazzesco pareggio. Il Bologna dell'obiettivo numero uno per la panchina bianconera, Thiago Motta, era precedentemente passato in vantaggio per 3-0 con la doppietta di Riccardo Calafiori e Santiago Castro. Intervistato nel post match, il tecnico brasiliano ha poi glissato le domande sul suo futuro, rimandando ogni decisione all'incontro con i rappresentanti della società felsinea.

Corriere dello Sport — Gioca con le parole il Corriere che intitola in primo piano il suo giornale con "Rimontero". Infatti, la rimonta pirotecnica della Juventus è il primo risultato da tecnico della prima squadra di Paolo Montero. L'allenatore della Primavera farà da traghettatore della prima squadra anche nel prossimo match della Juve. Intanto, Joey Saputo, presidente del Bologna, si prepara, come dichiarato, a far di tutto per trattenere il suo di mister, quel Thiago Motta apparentemente tanto bramato dallo stesso club bianconero.

Tuttosport — Lo stesso gioco di parole lo ritroviamo anche nel principale quotidiano sportivo di Torino che apre decantando la prima ora di gioco del Bologna di Thiago Motta. La Juventus, come accusasse lo shock del traumatico addio di Massimiliano Allegri, subiscono per circa un ora per poi sfoderare una rimonta d'orgoglio. Infine, tra le note liete di serata, il ritorno di Fagioli dopo la squalifica per calcioscommesse.