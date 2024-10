Rassegna stampa - Lotta scudetto: Juve? No, è il Napoli l'anti-Inter - JuveNews.eu

Dalla lotta scudetto fino a Del Piero e Douglas Luiz: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 8 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’ira di Fonseca”. In taglio basso ancora spazio ai rossoneri: “È tornata la rigorite”. In alto: “I giovani stanno con gli ultras”. A lato: “Inter-Napoli. Sì è Conte l’anti Inzaghi. E la Juve…”, “Zapata fuori per 7-8 mesi. Il Toro: Forza ti aspettiamo” e “Neeskens 1951-2024. L’eroe totale dell’Olanda. Con Cruijff cambiò il calcio”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con l’Inter: “Simone attacca tutti. Inzaghi non ha intenzione di difendersi”. In alto: “Step on football”. A lato: “Fonseca torna a rischio” e “Douglas, l’incubo della Juve“. In taglio basso: “Addio Neeskens, il primo tuttocampista”, “Zapata shock: legamento e due menischi, stagione finita” e “Lukaking, partenza da favola”.

Tuttosport

“Non era rosso. Lo squalificate lo stesso?”, Tuttosport apre con le parole del vice designatore arbitrale che ha smentito l’arbitro Marinelli sull’episodio di Conceicao. Sempre sui bianconeri: “Del Piero torna alla Juve! È la figlia dell’ex capitano: per i tifosi un tuffo al cuore”. A lato: “Ricci-Fagioli regia per due: Giocatori moderni”, “777 Partners non esiste più. Genoa e gli altri club in vendita” e ” Morto Neeskens l’altro Johan della grande Olanda”. In basso: “Toro: Zapata fuori un anno!” e “Casadei rinato: A tutto campo per Maresca… e l’Italia”.