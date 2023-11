Rassegna stampa – Problemi per Locatelli: ansia Juve in vista dell’Inter

Oggi è martedì 14 novembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è seconda in classifica e avrà un'intera pausa nazionali per pensare al derby d'Italia contro l'Inter. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport apre oggi in prima pagina con una doppia intervista esclusiva a Sacchi e Capello: "Scudetto da maestri". In taglio alto novità sulla panchina del Napoli: "Tudor dice sì". A lato: "Jorginho guida tu. Locatelli a casa, torna il regista dei campioni".

Corriere dello Sport

"Napoli, Tudor ha detto sì", questo il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. A lato: "Inter e Juve che volata: un mese da scudetto". In taglio basso le parole di Spalletti sulla mancata convocazione in Nazionale di Immobile: "Ciro? Altri più in forma".