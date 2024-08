Juve, Marianella: “Gonzalez da grande squadra ma molto fragile”

Marianella ha parlato dell'attaccante Gonzalez: per il giornalista, il calciatore, presunto obiettivo della Juve, avrebbe dei pro e contro

Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del presunto obiettivo del calciomercato della Juventus, Nico Gonzalez. Per il giornalista, il calciatore avrebbe lanciato dei segnali contrastanti nella sua esperienza sin qui alla Fiorentina.

Marianella: “In viola Gonzalez non è stato campione”

Ecco le sue parole: “E’ l’esterno per Thiago Motta? È l’esterno per una grande squadra, lo è stato per la Fiorentina di cui è il giocatore più pagato della storia, doveva esser il campione della Fiorentina ma non lo è stato totalmente. Gioca 4-5 mesi a stagione perché è un giocatore molto fragile dal punto di vista fisico e nelle gare importanti è sparito. Fa gare e gol importanti ma non è stato totalmente il campione della Fiorentina”.