Rassegna stampa – Koopmeiners rompe gli equilibri: Juve e ora?

La presa di posizione di Koopmeiners ha cambiato le carte in tavola: le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le Olimpiadi: “Siamo da 10” e “Sogniamo con le ragazze del volley”. In taglio basso: “Koopmeiners caos. Vuole la Juve e presenta il certificato medico“, “Milan preso Emerson, ecco Morata” e “A tutto Dovbyk: Affamato e ambizioso come la mia Roma”.

Corriere dello Sport

“Koop rompe“, questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio alto: “Vela e Velasco”. A lato: “Napoli: Lukaku con Osi!”, “De Gea è Viola!”, “Genoa, Monza e Udinese aprono la Coppa Italia”. In basso: “Ho pianto per la Roma” e “Gravina: Nessun passo indietro”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Olimpitaly“. In alto: “Koop, conto alla rovescia”. A lato: “Il Besiktas su Gosens: sveglia Toro!”, “Gudmundsson viola con De Gea. Gila inquieto” e “Alessandrini, salvate voi l’Alessandria”.