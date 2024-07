Rassegna stampa – Juve, Motta e Thuram vogliono lo scudetto

La Juve e Thiago Motta accolgono il nuovo acquisto Khephren Thuram: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri

Oggi è mercoledì 10 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: “Sorriso e rovescio”. Sull’Europeo “Il ragazzo d’oro”. A lato: “Motta, Signora mia”. E ancora: “Juve rifatta per lo scudetto. E Thuram jr arriva con papà”. Sui nerazzurri: “Taremi, Inter eccomi”.

Corriere dello Sport

“L’era di Thuram secondo“, questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: “Il francese a casa Juve: vuole sfilare lo scudetto al fratello”. In taglio alto: “Yamal meglio di Pelè. Delusione Mbappe”. A lato: “Osimhen: il suo sogno è la Premier”, “Inzaghi: maxi bonus scudetto”, “Emendamento da riformulare”, “Mikautatze: la Roma lo studia”, “Bologna, terzo colpo: Cambiaghi” e “Serie B: scopriamo il calendario”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Thuram-Adzic, robe da Motta”. E ancora: “Euforia Juve: Thiago accoglie Khephren e ha un piano per il baby montenegrino”. In taglio alto: “Paolink!”. In basso: “Yamal-Olmo fenomeni di Spagna”, “Toro: Piton sfida Wellington” e “Tamberi, è allarme Giochi!”.