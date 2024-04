Rassegna stampa – Il futuro della Juventus con Yildiz a Zirkzee

Sulla rosea, la prima pagina è dedicata alla notizia di Ndicka che, durante il secondo tempo della partita tra tra la sua Roma e l' Udinese ha accusato un malore. La partita è stata sospesa e riprenderà dal minuto 72' sul risultato di 1-1. Sugli altri campi, la Juventus può registrare un sostanziale equilibrio: sia davanti che dietro nessuna squadra è riuscita ad andare oltre il pari. La classifica rimane dunque sostanzialmente invariata, con una giornata in più, aspettando in particolare la partita dell' Atalanta .

Corriere dello Sport

Anche sul corriere non c'è spazio per la Juventus. La copertina è dedicata alla Roma, mentre nelle altre notizie si può apprezzare lo stop della capolista Inter contro il Cagliari. Allo stesso modo, anche i campioni uscenti del Napoli non vanno oltre il pari contro il Frosinone.