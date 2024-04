Le probabili formazioni di Torino-Juve: Yildiz insidia Chiesa

Sabato 13 aprile alle 18:00 la Juve affronterà il Torino nel derby della Mole. Per i bianconeri si tratterà di una partita molto importante, da vincere a ogni costo. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Massimiliano Allegri prepara il consueto 3-5-2, con Szczesny tra i pali e Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre a centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco Vlahovic è sicuro di un posto da titolare, mentre Chiesa è al momento in vantaggio nel ballottaggio con Yildiz.