Del Piero: “Juve? Stagione positiva se vincesse la Coppa Italia. Darei la 10 a Yildiz”

Intervistato da Radio Serie A l'ex Juve Del Piero ha detto: "La prima parte del campionato ci ha mostrato una Juve che sembrava potersela giocare con l'Inter, ma con la sconfitta di San Siro e il conseguente momento di difficoltà della squadra, si è spostata nuovamente la mira su quelli che erano gli obiettivi prefissati dalla società, ovvero il ritorno in Champions League, il lancio di giovani e magari la possibilità di tornare ad alzare un trofeo come può essere la Coppa Italia. Se alla fine dovesse vincerla penso che tutta la stagione verrebbe vista in maniera più positiva. Yildiz? È uno di quelli che mi piacciono di più e quest'anno ha mostrato di avere qualcosa di speciale. Gli darei la 10. Nella Juve però non è il solo, impensabile non citare a tal proposito Miretti e Fagioli, incredibili l'anno scorso".