Rassegna stampa – Il giorno del derby: la Juve si prepara al Toro

Dal derby in programma questa sera contro il Torino fino alle ultime notizie di mercato: tutte le novità sulla Juve e non solo

Oggi è sabato 11 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Rashford vuole il Milan. Mercato e rincorsa Champions”. In taglio alto: “Derby, la svolta buona. Perchè Toro-Juve può cambiare la stagione”. E ancora: “E si avvicina Kolo Muani”. A lato: “Pellegrini: Io non scappo. La Roma casa mia“, “Missione scudetto. Atalanta e Inter riparte la ciaccia con i re del gol” e “Sinner. Il Tas a Pasqua: Mi attaccano? Penso a vincere”. In basso: “Addio Kvara, Napoli su Chiesa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Spaventus”. E ancora: “Trappola derby. Vlahovic fuori, Nico falso 9″. A lato: “Conceicao, solo Milan: Il Cagliari viene prima di Rashford”. In alto: “Kvara-PSG, si chiude. Frattesi, Roma calda”. In basso: “Lazio in 10, pari amaro” e “Il 16 aprile Sinner al Tas di Losanna”.

Tuttosport

“Chi perde paga. Ore 18 Toro-Juve“, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “C’era una volta il derby…”. In basso le parole di Junior: “La contestazione a Cairo è giusta” e di Tacconi “Voglio un derby alla Boniperti”. Sotto: “Calhanoglu e Inzaghi, verbali che scottano” e “Sinner, la sfida più dura: Io sono a posto, lo so”.