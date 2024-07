Rassegna stampa – Adeyemi e non solo: la Juve ci prova

Dalle ultime novità sul calciomercato fino allo "Spalletti" bianconero: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 31 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le vittorie alle Olimpiadi: “Ragazze nella storia”. In taglio basso: “Milan scatenato. Arriva Emerson Royal” e “Roma, blitz per Dovbyk. Napoli, Osi non gioca”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Le fate esistono”. A lato: “Dovbyk alla Roma: è fatta”, “La Juve ha il suo Spalletti” e “L’Atalanta piomba su Nico”. In basso: “Lukaku e 70 milioni per Osi” e “Champions: Mourinho va avanti”.

Tuttosport

“Dream team”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio basso: “Adeyemi Juve, via all’assalto“, “Dovbyk, è Roma. Tensione Osimhen” e “No alla Roma per Bellanova. A Lione con Adams”.