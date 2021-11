Rassegna Juve: vittoria fondamentale contro la Lazio. Ora il campionato…

Grazie alla vittoria contro la Lazio e la sconfitta del Milan, la Juve di Massimiliano Allegri può tornare a sognare: difficile, ma...

Un fine settimana dolce per i tifosi bianconeri, che dopo il match contro la Lazio possono finalmente tornare a sognare.

Bonucci goleador

Ieri la squadra di Massimiliano Allegri non ha solo vinto contro la Lazio, ma ha anche convinto. I bianconeri sono sembrati una squadra solida, organizzata e in grado di mettere in difficoltà l'avversario.