Ramsey torna alla Continassa. I tifosi: “Vattene via”

Il gallese non è stato accolto bene al suo arrivo alla Continassa

Tutt'altra situazione invece per Aroon Ramsey che, potrebbe essere arrivato ad una delle sue ultime sedute di allenamento in bianconero. Il gallese sembra non rientrare nei piani di Max Allegri, specie dopo le forti dichiarazioni rilasciate nella conferenza di apertura ad Euro2020, le quali non sono state digerite dai tifosi juventini che, hanno manifestato tutta la loro rabbia sui social a tempo debito. Anche oggi non hanno perso l'occasione per manifestare il loro disappunto nei confronti del centrocampista che, come si può vedere attraverso alcuni video che circolano sul web, quando si è presentato all'ingresso del JTC è stato accolto dai fischi e dalle grida dei tifosi che lo imploravano di andarsene, con frasi del tipo: "Vattene via", oppure: "Non ti vogliamo". In attesa di capire quali saranno le sorti del suo destino, il popolo di fede bianconera ha gia scelto da che parte stare.