Rampulla: “A Pirlo è mancato Dybala. Proverei a prendere Donnarumma”

L'ex portiere ha detto la sua su molte questioni riguardanti la Juventus

redazionejuvenews

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato intervistato dai microfoni di TMW:"Dybala a Pirlo è mancato veramente moltissimo, è quello che ti dà superiorità numerica grazie al dribbling, arrivando al tiro con una bella facilità. Una variante importantissima per il gioco della Juventus".

I problemi della Juve sono a centrocampo?

"Non si è trovato il giusto equilibrio coi calciatori a disposizione di Pirlo. Ottimi, ma probabilmente non amalgamati benissimo. Quando il centrocampo soffre, con lui non solo l'attacco ma anche alla difesa".

Ripartirebbe con convinzione da qualcuno degli interpreti attuali?

"Ci sono equilibri anche economici da valutare. Bentancur è giovane, ma in generale come elementi sono molto validi. Pirlo quest'anno non è riuscito a sfruttarli al meglio ma con un anno in più d'esperienza potrebbero far meglio. Tra Rabiot, McKennie, Bentancur, Ramsey mi sembra un centrocampo solido".

Lei comprerebbe Milik?

"Sì, e l'avevo già detto quando c'era la voce. A me Milik piace, è un centravanti che fa gol, forte fisicamente e che sa fare reparto. Ci vuole qualcuno così, che sappia fare da spalla ai vari Ronaldo, Dybala, Chiesa e Kulusevski. Alla Juventus manca un Lukaku, solo che questo ce l'ha Inter".

Anche al Real Madrid c'era un grande nove con Ronaldo.

"Esatto, e c'è ancora. A Ronaldo devi garantire lo spazio creato da un attaccante forte, che sa fare reparto".

Marcello Lippi dt è idea che la convince?

"Averlo in società è soltanto un enorme valore aggiunto, la sua esperienza e il carisma che ha sono sotto gli occhi di tutti. Porterebbe un nuovo entusiasmo e un'enorme competenza sulle qualità, l'unico rischio è che l'allenatore possa essere in soggezione".

La Juve dovrebbe fare l'impossibile per prendere Donnarumma se lasciasse il Milan?

"Se ci fosse questa possibilità, sì, sarebbe uno sforzo ma ti garantiresti un portiere che ti copre per i prossimi 15 anni, il nuovo Buffon. E Gigi lo terrei sempre... Ha la forza mentale per giocare una partita al giorno. Szczesny per me è un buonissimo portiere, ma i fuoriclasse sono quelli che durano 10-15 anni. Ora ha avuto un attimo di flessione, ma vi dico davvero che il 70% del portiere va sul lato mentale".

Quanto durerà ancora Buffon?

"Parliamo di Buffon, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto fisicamente può davvero giocare ancora per il carisma e le doti tecniche che ha. Per me può giocare fino a 45 anni, e l'ho detto pure a lui. Essendo un eterno ragazzino si diverte".

Si interrompe un lungo ciclo della Juve. Ora tabula rasa?

"Bella domanda... Dopo 9 anni di vittorie era nell'ordine naturale delle cose che ci fosse un calo. Hanno perso tanti punti all'inizio con piccole e medie squadre, e se non fai quelli i campionati poi non li vinci. In questi anni la dirigenza ha fatto un grandissimo lavoro, non so se arriverà ora qualcun altro".