Rakitic a sorpresa: “CR7 mi ha chiamato alla Juve ma per loro costavo troppo”

Il giocatore croato ha svelato alcuni retroscena di mercato

redazionejuvenews

È gia trascorsa piu di una settiamana da quando l'Italia di Roberto Mancini ha raggiunto la vetta d'Europa, battendo in finale proprio i padroni di casa dell'Inghilterra. Ma neanche il tempo di godersi questa vittoria che gia bisogna rimboccarsi le maniche per affrontare al meglio la stagione che verrà. I dirigenti delle rispettive squadre di club stanno infatti lavorando sotto traccia per cercare consegnare tutte le squadre complete ai loro tecnici prima che il campionato riapra i battenti.

In casa Juve il nocciolo della questione ruota tutto attorno al futuro di CR7, il quale non si è ancora pronunciato a riguarda, eccezion fatta per quel messaggio criptico in cui scriveva: "Decision day", appena due giorni fa. Lo stesso Ronaldo che poi, ha provato a fare anche da mediatore per tentare di portare sotto la Mole uno che il portogheseo ha sfidato in diverse occasioni. Stiamo parlando del croato Ivan Rakitic, il quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di '24 Sata', dove ha svelato anche un importante retroscena di mercato.

"Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus. Anche il club mi ha fatto sapere che mi voleva bene, ma per loro costavo troppo. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni per me e non erano alla loro portata".