Calciomercato Juventus, Pogba e non solo: maxi affari con Raiola in vista!

L'alleanza di calciomercato tra il super agente Mino Raiola e la Juventus potrebbe portare a nuovi e grossi affari in estate

Ormai lo sanno pure i muri: Paul Pogba è il vero, grande sogno di mercato della Juve ormai da svariate sessioni a questa parte . A più riprese i bianconeri hanno provato a riavvicinarsi al campione francese, che tra l'altro a Torino ha lasciato un pezzo di cuore. Ora però, nonostante i costi proibitivi dell'eventuale operazione, i tempi potrebbero veramente essere maturi per dare l'assalto decisivo al Polpo e tentare di riportarlo a casa. La sua avventura con il Manchester United infatti pare destinata a concludersi tra qualche mese e la Juventus rimane sempre alla finestra . Magari in attesa proprio di una mossa di Raiola che, insieme al giocatore stesso, potrebbe agevolare il suo trasferimento in bianconero. Uno sconto sull'ingaggio faciliterebbe il compito di Paratici che, dal canto suo, potrebbe convincere i Red Devils a cedere il centrocampista offrendo alcune contropartite tecniche oltre che economiche . In questo caso, nell'affare potrebbero essere coinvolti giocatori come Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa o Alex Sandro. L'unica certezza è che la Vecchia Signora riaccoglierebbe Pogba a braccia aperte. Ma, come detto, il francese non sarebbe l'unico assistito di Raiola ad interessare alla Juve.

In orbita bianconera infatti circola da anni anche il nome di Gigio Donnarumma, altro pallino di Paratici della scuderia di Raiola. Il portiere è ancora in trattativa con i rossoneri per il rinnovo del contratto, che però continua a non arrivare. Qualora l'accordo non dovesse chiudersi, Donnarumma sarebbe disponibile addirittura a parametro zero a partire da giugno. Un'occasione d'oro, che difficilmente la Juventus vorrà farsi sfuggire. Fari puntati poi anche sul giovane gioiello dell'Ajax Ryan Gravenberch. I bianconeri avrebbero già avuto qualche colloquio con Raiola per parlare del fenomenale centrocampista classe 2002, che con ogni probabilità sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Infine, occhio anche ad una new entry. Secondo calciomercato.it infatti, la Juve potrebbe pensare anche a Hirving Lozano del Napoli per rinforzare il proprio attacco. Soprattutto se gli azzurri non riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il messicano potrebbe essere uno dei sacrificati sul mercato e a quel punto Paratici potrebbe nuovamente bussare alla porta di Raiola per chiedere informazioni su di lui. Attenzione dunque all'asse Juventus-Raiola in vista della prossima estate, che promette di riservare parecchie sorprese di calciomercato in casa bianconera. Specialmente per quanto riguarda la mediana, che in estate andrà incontro ad una mezza rivoluzione. Tanto che Paratici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<