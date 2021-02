Marchisio: “A parte le punizioni Ronaldo fa sempre paura”

L'ex centrocampista bianconero ha pubblicato un post ironico sul suo account Twitter

Dopo le due deludenti sconfitte rimediate contro Napoli e Porto, la Juventus torna a brillare e a prendersi il dominio del campo. E' pur vero che l'avversario affrontato non è stato di primissima difficoltà, ma serviva una scossa mentale per poter rimettere in piedi una stagione che nell'ultima settimana sembrava essere totalmente compromessa. Bisognava dare una risposta importante anche in virtù delle numerose assenze che hanno condizionato il cammino dei bianconeri, come quelle di Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Arthur, fondamentali per l'organico allenato da Andrea Pirlo. Non poteva invece mancare all'appuntamento Cristiano Ronaldo, sempre presente nei maggiori momenti di difficoltà e piu che mai decisivo grazie alla doppietta realizzata ai danni del malcapitato Cordaz. Il portoghese veniva da un periodo di difficoltà ed era rimasto a digiuno nelle ultime due uscite, vedendosi raggiungere nella classifica marcatori anche da Romelu Lukaku subito dopo la fine del derby di Milano. Questo ha evidentemente scosso l'alieno di Funchal che ha deciso di salire in cattedra e riprendersi il trono, almeno per il momento.