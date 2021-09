Qui Chelsea, out Kanté, Pulisic, Mount e James

Gli esclusi dei blues

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale del Chelsea ha pubblicato il bollettino per gli esclusi del match dell'Allianz Stadium di stasera contro la Juventus. Come comunicato dai blues saranno indisponibili per la partita Kanté, Pulisic, Mount e James: "Infortunio e malattia hanno impoverito la squadra del Chelsea che è volata nel nord Italia con Reece James, Mason Mount, Christian Pulisic e N'Golo Kante esclusi. La squadra non ha avuto il solito vigore contro il Manchester City sabato e da allora abbiamo appreso che l'uomo chiave Kante è risultato positivo al coronavirus. Thiago Silva non era pronto per iniziare, ma ha dovuto sostituire presto James, che potrebbe saltare le prossime due partite.

Sul lato positivo, la malattia di Kante potrebbe fornire un'apertura per Ruben Loftus-Cheek, il cui dinamismo tra le linee è stato una rara scintilla luminosa contro la squadra di Guardiola. Allo stesso modo, Thomas Tuchel potrebbe voler far vedere Saul in un ambiente europeo. Per la prima trasferta stagionale fuori dal Regno Unito, tutti devono essere messi da parte, mentre continuiamo a difendere il nostro titolo europeo con un ritorno a Torino. Le due squadre sono molto diverse a distanza di nove anni: Cesar Azpilicueta è l'unico sopravvissuto agli incontri del 2012 con la Juventus di Andrea Pirlo e compagni.

La vittoria dei londinesi nella prima partita del girone è arrivata da un acquisto estivo dalla Serie A, Romelu Lukaku , che ha affrontato la Vecchia Signora sei volte, l'ultima a maggio. All'epoca il belga mandava fuori strada Szczesny dal dischetto, vedeva Bentancur ammonito per fallo su di lui, poi costringeva un autogol in preda al panico di Chiellini, anche lui ammonito. Stasera potrebbe tornare al 3-4-3, con Lukaku e due attaccanti esterni che cercano di trarre vantaggio dalla difesa a volte traballante della Juve. I bianconeri hanno concesso tante occasioni su calcio piazzato, ma finora solo una è stata seppellita. Dopo questa, forse la sfida più importante del gruppo, i Blues giocano a Malmo back to back".