Juventus-Chelsea: i convocati di Allegri

Le due squadre questa sera in campo

La Juventus è attesa questa sera dalla partita con il Chelsea, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League: i bianconeri arrivano alla partita dopo la vittoria nella prima sfida del girone contro il Malmo, battuto a domicilio per 0-3. Anche il Chelsea ha vinto la sua prima partita, in casa contro lo Zenit, e le due squadre si trovano appaiate in testa al girone, con la partita di questa sera che potrebbe stabilire le gerarchie del gruppo, in attesa delle altre quattro partite e dello scontro diretto di ritorno. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Alvaro Morata e Paulo Dybala per questa sera, che si sono aggiunti ai lungodegenti Arthur e Kaio Jorge, quest ultimo nemmeno in lista per la competizione.