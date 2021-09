Qui Chelsea, Tuchel: “Juve? Non mi interessa con chi giochiamo, dobbiamo essere i migliori”

Il tecnico del Chelsea ha parlato

Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea , ha parlato ai microfoni ufficiali del club in merito alla partita di mercoledì sera contro la Juventus in Champions League. Queste le sue parole in merito: " Match contro la Juve di mercoledì? Non ci interessa contro chi giochiamo, facciamo le nostre cose e dobbiamo essere migliori . Si tratta di rendere gli avversari sottoperformanti. Il City ci ha fatto questo, ha vinto palla alta. Abbiamo parlato del pressing alto ma con il nostro processo decisionale non mi sono mai sentito completamente sicuro che saremmo sfuggiti alla pressione con passaggi corti. Non mi sono mai sentito completamente sicuro quando abbiamo deciso di fare lanci lunghi.

Quindi perdi sempre più fiducia e semplicemente non è stata una prestazione abbastanza buona da meritare di più. Se giochi a questo livello, guardiamo sempre alle prestazioni, non guardiamo mai ai risultati. Vogliamo avere risultati come conseguenza delle nostre prestazioni. Nelle partite più difficili devi essere al massimo livello in tutte le parti del gioco, e noi chiaramente non lo eravamo. Mount fuori dai convocati per la Juve? Non lo so assolutamente, dobbiamo vedere. Alla fine sarà questione di ore se ce la farà o no. Loftus Cheek? Ha giocato contro lo Zenit e ha giocato contro l'Aston Villa, e ora ha giocato questi 15 minuti. Non poteva essere coinvolto senza meritarselo".