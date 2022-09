Juve, Rabiot: “Purtroppo arrivano tante critiche, ma abbiamo giocato bene”

Al termine del match contro il PSG, terminato 2 a 1 in favore dei francesi, il centrocampista della Juve Rabiot è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo iniziato male il primo tempo, soprattutto i primi 20 minuti. Eravamo troppo bassi e abbiamo sofferto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene ma potevamo fare meglio. Avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni e fare 2-2. Abbiamo dimostrato le nostre qualità. C'è da lavorare e bisogna dare tempo a questa squadra. Bisogna trovare il modulo giusto e il miglior modo di giocare. Stasera abbiamo fatto molto meglio delle partite precedenti in campionato. Purtroppo quando perdiamo arrivano tante critiche, ma non è così. Abbiamo reagito bene e sono contento per questo".