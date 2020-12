Prove di rinnovo per Paulo Dybala

TORINO – La Juventus e Paulo Dybala sembrano aver intenzione di continuare insieme il loro matrimonio, ma per parlarne bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, visti gli importanti impegni che nel mese di gennaio aspettano la formazione bianconera. L’appuntamento era fissato per il primo mese del nuovo anno, ma la situazione di classifica e gli impegni ravvicinati dei bianconeri, con molte partite nel mese di gennaio, hanno fatto slittare l’appuntamento a febbraio.

La Juventus a gennaio dovrà infatti, dopo l’esordio contro l’Udinese, vedersela con il Milan, poi con il Genoa in Coppa Italia, e poi con Sassuolo, e Inter, con in mezzo la sfida al Napoli per la Supercoppa Italiana, primo trofeo che il nuovo tecnico Andrea Pirlo andrà a giocarsi sulla panchina bianconera. Visti tutti questi impegni dunque, il faccia a faccia tra i bianconeri e il procuratore di Paulo Dybala è stato rimandato a febbraio, cosi da consentire anche al giocatore di concentrarsi sul campo, sul quale la Juventus ha bisogno della migliore versione della Joya.

Il primo mese del nuovo anno sarà importante quindi non solo per la squadra, ma anche per il numero 10 che dovrà dimostrare tutta la sua forza e tutte quelle qualità che ha sempre mostrato, e che nell’ultimo periodo sono venute meno visti gli infortuni e lo stop per il COVID. A febbraio poi le due parti si metteranno a tavolino, con la Juventus che ripartirà dall’ultima offerta, quella da 10 milioni a stagione per 5 anni, con la possibilità di arrivare a 13 grazie al raggiungimento di alcuni semplici bonus. Le parti dovrebbero trovare l’accordo, vista la volontà del club, ribadita del Presidente Agnelli, di fare della Joya il Capitano di domani, e quella del giocatore argentino di continuare la sua carriera in bianconero per diventare una bandiera del club.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<