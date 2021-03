Problemi per Demiral: ecco quanto dovrà stare fuori

Il comunicato del club bianconero

L'ex difensore del Sassuolo salterà quindi sicuramente la trasferta di Cagliariprevista per domenica alle 18.00, oltre agli impegni in calendario contro il Napoli (17 marzo) e il Benevento (21 marzo). Dovrebbe tornare invece a disposizione per il derby previsto dopo la sosta (4 aprile), data in cui si spera di rivedere finalmente sul terreno di gioco, dopo oltre due mesi dall'infortunio, anche Paulo Dybala. Per la trasferta in terra sarda, Pirlo potrà comunque contare sul ritorno di Danilo, che ha saltato la gara di Champions League per squalifica. Il brasiliano dovrebbe prendere il posto di uno stanco Alex Sandro sulla sinistra, con Cuadrado sulla fascia opposta. Per la coppia centrale De Ligt sembra favorito su Chiellini per far coppia con Bonucci.