Primo colpo a un passo: la Juventus pesca in Inghilterra

La Juve sarebbe vicina al primo colpo di calciomercato in entrata: il giocatore arriverebbe dall'Inghilterra dove ha militato per 3 stagioni

Non solo Kulusevski. La missione di Manna in Inghilterra prosegue e questa volta per la Juventus significa colpo in entrata. Dopo aver strappato un accordo da 30 milioni di euro, pagabile in sei tornate, per i bianconeri è arrivato anche il momento di rinforzare la rosa della prossima stagione.