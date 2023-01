Juve, presidente Sampdoria: “Vogliamo fare un torneo in onore di Vialli”

Intervistato da Sky Sport il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato della scomparsa di Vialli: "Per me è stato un amico, un compagno un fratello, una guida da giocatore e da uomo. È sempre stato di grande utilità, l’ho sentito spesso per consigli e diverse tematiche per fare il presidente della Samp, cosa che lui sognava. Aveva la Samp nel cuore, voleva sapere tutto, mi chiamava per conoscere dinamiche interne del club. Alla presentazione del libro, qui a Genova, si emozionò di fronte ai tifosi che lo osannarono, andò via con le lacrime agli occhi. Mancherà a tanti, manca tanto anche a me".