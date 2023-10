Porzio: “Rifiuto al Napoli? Magari Conte sta aspettando la Juventus…”

Porzio avrebbe parlato del diniego di Conte per la panchina del Napoli. Per il pallanuotista, l'allenatore potrebbe aspettare la Juventus

Antonio Conte bis sulla panchina della Juventus ? Si, è possibile. Questa sarebbe l'opinione di Franco Porzio , intervistato da Il Corriere dello Sport. Il campione di pallanuoto avrebbe riflettuto sulla volontà del tecnico di non accettare le avance della panchina del Napoli . Un motivo potrebbe proprio quello di sposare il progetto dei bianconeri a partire dall'estate. Ecco le sue parole:

"Vuoi vedere che Conte sta aspettando la Juventus l’anno prossimo e per questo ha scelto di non accettare altre squadre? Magari la sua ambizione è proprio quella di ritornare a Torino, d’altronde lui è nato lì e da sempre si sente bianconero. Io non ho mai creduto al suo arrivo, anche se mi sarebbe piaciuto molto, è un allenatore carismatico e di personalità, ma avevo dubbi sull’aspetto economico e sul rapporto con De Laurentiis".