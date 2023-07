Calciomercato Juve | Giuntoli mette il turbo: offerta da 50 milioni per…

Giuntoli mette il turbo e non si ferma. Queste sono ore molto importanti per cercare di pianificare al meglio la prossima stagione e infatti, qualcosa, si sta già muovendo. E' sempre più evidente che prima di ogni cosa, si dovrà capire chi resterà al centro del progetto e chi, invece, no. Su questo, arrivano voci molto grosse.

Tanto per iniziare, il duo Chiesa-Vlahovic dovrà arrivare ad un chiarimento. Pare che Allegri ne abbia chiesto la cessione qualche tempo fa e adesso, Giuntoli lavora per far fare pace a tutti e tre. Allo stesso tempo è ovvio e evidente che a fronte di offerte importanti, la cessione sarebbe verosimile. Se ne sta parlando proprio in questi giorni. Ma c'è dell'altro. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la società bianconera sarebbe pronta ad affondare il primo grande colpo con un'offerta da 50 milioni di euro <<<