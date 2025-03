Polemiche Juve, Danilo prende le distanze dal suo procuratore

Dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato dal suo agente, Danilo ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. Il capitano della Juventus ha preso le distanze dalle parole del procuratore, che aveva criticato duramente le scelte della società bianconera. Le parole del suo agente erano state queste: “Il primo sbaglio Motta,

Dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato dal suo agente, Danilo ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. Il capitano della Juventus ha preso le distanze dalle parole del procuratore, che aveva criticato duramente le scelte della società bianconera. Le parole del suo agente erano state queste: “Il primo sbaglio Motta, il prossimo Tudor. Non hanno imparato niente“.

Attraverso i suoi canali social, Danilo ha scritto: “Ho rispetto per le opinioni di tutti, ma non condivido quanto scritto da lui. Parla solo per sé stesso.” Un messaggio chiaro, volto a ribadire la propria fedeltà al club in un momento delicato della stagione.

Il gesto di Danilo è stato apprezzato da gran parte della tifoseria, che ha visto nelle sue parole un atto di responsabilità e attaccamento alla maglia. La Juventus, al momento, non ha commentato ufficialmente la vicenda.