Pjanic: “Sono qui per vincere la Champions. Nessuno come Messi”

Il bosniaco ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

L'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mondo Deportivo, dove ha parlato sia del suo attuale presente, sia del compagno di squadra Leo Messi.

SUL BARCELLONA -"Quando sono arrivato, non l'ho fatto per andarmene dopo un anno. Ho firmato per fare la storia, in un club che era sulla mia strada da diverso tempo. Quando avevo 16 anni, mio ??padre incontrò i dirigenti del Barça, che volevano ingaggiarmi per il Barcellona B. Allora ero al Metz e non sapevamo renderci conto di quanto la seconda squadra fosse così importante in questo club. Ho deciso di iniziare la mia carriera in Francia, ma ho sempre seguito il percorso dei catalani. Due anni fa Abidal voleva ingaggiarmi, ne stavamo parlando. Poi però il club ha investito su Antoine (Griezmann) e non c'erano soldi per me... Ho dovuto aspettare due anni per vivere il sogno di essere un giocatore del Barcellona".

SU MESSI - "Il rapporto con lui è spettacolare. Leo mi parla molto, mi spiega cose sull'ambiente che all'inizio mi sfuggivano. Ha avuto fiducia in me dal primo momento, incoraggiandomi e aiutandomi. Davvero spettacolare. Come calciatore, non ne vedremo mai un altro come lui. Non so cosa farà, ma vorrei essere al suo fianco per tanti anni".

SU KOEMAN - "Koeman mi ha detto in preseason di essere calmo, di rimettermi in forma, di non avere fretta. Poi è stato difficile per me entrare. Koeman non parla molto ai giocatori, quindi quello che devo fare è continuare a lavorare per essere pronto quando ha bisogno di me".

SULLA CHAMPIONS - "Sono venuto qui per vincere la Champions League, questo è il mio obiettivo… E quest’anno voglio aiutare la squadra a vincere campionato e coppa, questa è la mia mentalità, non mi arrendo mai e spero di riuscire a coronare questo sogno".