La Juvesta lavorando sul mercato con Giovanni Manna (promosso dalla NextGen) anche se puntava tutto sull'attuale ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Le prime settimane di lavoro del nuovo ds sembrano non aver convinto la società e la Juventus ancora spera di portare Giuntoli a Torino. Come riferisce Alfredo Pedullà pare che il dirigente toscano avesse già avvisato ADL in tempi non sospetti circa la sua volontà di chiudere anticipatamente con il club partenopeo.