Pirlo, nuova ipotesi per il futuro

Ecco dove potrebbe succedere nel destino dell'allenatore

Vigilia di Juventus-Inter , il sentito derby d'Italia che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro il Milan e la vittoria di Reggio Emilia con il Sassuolo, Cristiano Ronaldo e compagni si trovano ad un solo punto dalla zona Champions League a due partite dal termine di questo campionato. Una stagione deludente in casa Juve, mentre i nerazzurri di Antonio Conte sono riusciti ad interrompere un digiuno di trofei che durava dall'ormai lontano 2011. Il grande ex, nonostante uno scudetto messo in bacheca da diverse giornate, proverà a fare lo scherzo alla "Vecchia Signora", così da impedirle di entrare nella massima competizione europea dopo nove anni.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe iniziato a sondare il terreno per il possibile successore. Nelle scorse settimane si era tanto chiacchierato in merito ad un clamoroso ritorno di Allegri all'ombra della Mole dopo il divorzio consumatosi nel maggio del 2019. Secondo Sky Sport, però, il tecnico livornese sarebbe più vicino all'approdo al Real Madrid, con Florentino Perez che farebbe carte false per averlo a sua disposizione. A quel punto, il favorito numero uno per la panchina bianconera sarebbe Zinedine Zidane, in uscita proprio dai blancos, che non ha mai chiuso le porte ad un ritorno in Italia dopo l'esperienza da calciatore. Sullo sfondo anche le candidature di Rino Gattuso e Gian Piero Gasperini.