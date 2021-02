Pirlo in emergenza contro il Verona: possibilità per Dragusin

La Juventus ha ritrovato il sorriso e la vittoria nel posticipo di lunedì sera andato in scena all’Allianz Stadium, dove i bianconeri hanno vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Weston McKennie. Il portoghese...

redazionejuvenews

La Juventus ha ritrovato il sorriso e la vittoria nel posticipo di lunedì sera andato in scena all'Allianz Stadium, dove i bianconeri hanno vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Weston McKennie. Il portoghese si è riportato in cima alla classifica dei marcatori con 18 gol, tallonato dall'attaccante dell'inter Lukaku, fermo a diciassette. McKennie anche ha firmato un primato con il gol ai calabresi, diventando l'americano più prolifico della storia della Serie A dopo appena metà stagione nel Bel Paese.

I bianconeri hanno quindi ripreso a correre dopo le sconfitte contro il Napoli e il Porto, che hanno complicato i loro piani di rimonta in campionato, con l'Inter prima in classifica distante 8 punti e il Milan secondo quattro, ma entrambe con una partita in più; e quelli di qualificazione in Champions League con la gara di ritorno nella quale i bianconeri dovranno vincere cercando di non subire un gol, che potrebbe complicare la situazione. Situazione che alla Continassa è già complicata, vista l'assenza di molti giocatori e la condizione ancora lontana dal meglio di molti altri. Se Cristiano Ronaldo continua a fare gli straordinari, Morata ancora soffre dopo i problemi intestinali, con McKennie ancora affaticato e Ramsey appena rientrato e non al meglio. Tutto questo si aggiunge agli infortuni: Cuadrado, Bonucci e Chiellini sono ancora fuori, e lo saranno ancora per un po', con Arthur che, coma Dybala, viene valutato e monitorato ogni giorno.

Alle defezioni in difesa degli uomini di Andrea Pirlo, si è aggiunta la squalifica di Danilo per la partita in programma sabato contro il Verona, per la quale Andrea Pirlo aveva già gli uomini contati. Il brasiliano ha fatto mea culpa su Instagram, ma il tecnico bresciano deve inventare la difesa per il match di sabato, con i soli De Ligt e Demiral disponibili al centro. Per questo Pirlo sta pensando alla possibilità di utilizzare il giovane Dragusin, che in prima squadra ha già esordito.