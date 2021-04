Juventus, il report dell’allenamento: testa al Napoli

Il punto sulla situazione in casa Juve

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha riassunto la seduta odierna di allenamento della squadra a due giorni dal match di Torino contro il Napoli: "Inizia in campo la settimana di Juve-Napoli e Juve-Genoa. I bianconeri sono scesi sul terreno di gioco del Training center nella mattinata di oggi, per continuare la preparazione in questa settimana di doppio impegno di campionato: prima mercoledì, alle 18.45, nel recupero contro i partenopei, poi domenica alle 15 contro i rossoblu. Menu dell’allenamento di Pasquetta: esercitazioni sul possesso palla e consueta partitella. Domani, vigilia di Juve-Napoli, allenamento mattutino. A seguire, alle 15, consueta conferenza stampa della vigilia di Mister Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. Diretta, come sempre, su Juventus Tv".

Gara che, dopo il deludente pareggio rimediato nel derby, che ha fatto seguito al ko interno con il Benevento, rappresenta una gara da non sbagliare per i campioni d'Italia in carica. Con l'Inter capolista distante ormai dodici lunghezze, l'obiettivo primario di Cristiano Ronaldo e compagni diventa la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Lo scontro diretto con gli azzurri, che al momento hanno tolto il quarto posto proprio alla Juve, si giocherà mercoledì sera allo Stadium e sarà valido per il recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare il 4 ottobre del 2020. Rispetto all'ultima uscita, Pirlo dovrebbe effettuare pochi cambi di formazione.

Tra i pali conferma per Szczesny nonostante le incertezze che hanno portato ai due gol di Sanabria, con Chiellini e De Ligt a formare l'obbligata coppia centrale. Alex Sandro e Cuadrado dovrebbero completare il pacchetto difensivo. A centrocampo, con Rabiot e Bentancur in mediana, dovrebbero essere il solito Chiesa e Bernardeschi ad agire sulle due fasce. In avanti, con Cristiano Ronaldo, spazio ad Alvaro Morata. Verso la panchina, almeno da quanto filtra, i rientranti McKennie e Dybala.