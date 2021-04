Nicola: “Ci credevamo tantissimo e abbiamo impostato bene la gara”

L'allenatore del Torino ha rilasciato delle dichiarazioni alla fine del match

"Noi ci credevamo tantissimo, sapevamo la forza della Juventus e abbiamo impostato bene la partita come ci aspettavamo. Ci aspettavamo una squadra che spingeva molto sulla fasce, non sono riusciti a servire gli attaccanti con precisione. Verdi ci ha dato la possibilità di operare sia come trequartista che come ala pura nel momento di ripartire. E' un giocatore che ha delle qualità straordinarie che nel nostro modo di stare in campo poteva essere penalizzato, diventa difficile collocarlo in un 3-5-2 ma quello che penso io è la sua posizione nel futuro perché ha intelligenza tattica e capacità nell'ultimo passaggio. Può aprirsi un capitolo nuovo importante per la sua carriera".