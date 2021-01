Pirlo a SKY: “Potevamo sfruttare meglio le occasioni, giusto giochino Arthur e Bentancur. Sul mercato…”

TORINO- Dopo il successo per 2-0 della Juventus sul Bologna, arrivato grazie ai gol di Arthur e Weston McKennie, Andrea Pirlo ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “Era importante vincere oggi perchè poteva anche esserci appagamento dopo il successo in Supercoppa. Siamo entrati bene in campo, ma abbiamo sbagliato troppe occasioni. Peccato perchè si poteva fare molto meglio di così. Bentancur e Arthur? Hanno fatto una bella partita, ma come l’avevano già fatta mercoledì con il Napoli. Giocano molto bene insieme e sono bravi a scambiarsi le posizioni quando sono in campo. Anche gli altri hanno fatto bene fino a questo momento, ma loro stanno meglio e se stanno meglio è giusto che scendano in campo.

Kulusevski? Metterlo dal primo minuto è stata una scelta tattica. Sapevo che loro avrebbero giocato cercando l’uno contro uno ed era quindi importante cercare di portare l’avversario fuori dalla propria area di competenza. Bernardeschi? Oggi ha offerto una buona prestazione, sono contento. Una gara fatta di corsa e di costanti inserimenti. E’ stato bravo a farsi trovare in zona gol in più occasioni, anche se gli è mancata la freddezza necessaria al momento del tiro in porta. Durante la partita però ha fatto quello che doveva e noi siamo soddisfatti di questo. Mercato? Non ci aspettiamo delle novità, sappiamo che il mercato è fatto di possibili opportunità da sfruttare. In qualsiasi caso l’equilibrio di questa squadra non subirà modifiche. Una punta? Ci stiamo guardando in giro, ma non è che ci siano tanti nomi disponibili. Magari sarà una cosa dell’ultimo momento. Non abbiamo l’obbligo di fare acquisti. Se se ne presenta l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo già a disposizione”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<