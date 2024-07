Pedullà sull’incontro Chiesa-Motta: “Si cerca una soluzione”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'incontro tra Chiesa e Thiago Motta.

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Cosa ha detto Motta a Federico Chiesa? Ha detto molto chiaramente che bisogna trovare una soluzione, non è un virgolettato, ma un’interpretazione molto reale di quanto è accaduto. Chiesa è tornato alla Continassa, lui per esempio vuole restare, non è nei piani di Motta. E Motta ha ribadito che non è nei suoi piani, che non ha nulla contro di lui, che non vuole andare in nessun tipo di collisione diplomatica o non diplomatica, verbale o non verbale, non è un problema. Ma bisogna trovare una soluzione, quanto tempo c’è? Un mese. Conviene a Motta, conviene alla Juve e conviene a tutti”.