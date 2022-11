Pavan: “Difficile trovare chi paga 30 milioni di ingaggio a Ronaldo”

Il futuro di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera è più incerto che mai. L'uscita dalla Champions League agli ottavi di finale, per due anni consecutivi, e una stagione in Campionato difficile, dove la squadra di Andrea Pirlo sta lottando per la qualificazione nella massima competizione europea ed è costretta ad abdicare il titolo di Campione d'Italia dopo nove anni di vittorie, hanno portato malumori tra la società e nella rosa. Infatti, nonostante la vittoria contro il Napoli e conto il Genoa, il cinque volte pallone d'oro è sembrato molto nervoso dalla sua prestazione e dal fatto di non aver segnato contro i liguri, nonostante le tante occasioni ricevute ed un palo che ha generato il gol di Alvaro Morata.

A parlare della situazione dell'attaccante portoghese è stato Massimo Pavan a Radio Bianconera: "Ronaldo difficile da vendere, bisogna vedere chi vuole dargli 30 milioni di ingaggio e non fare una minusvalenza per i bianconeri", ha rivelato. Poi ha parlato anche di Paulo Dybala, anche lui si trova in una posizione in bilico, dove il suo destino sembra essere lontano da Torino: "Su Dybala la situazione sembra, invece, essere molto più semplice, ma i bianconeri devono scegliere con attenzione per non avere poi non avere rimpianti e trovarsi tra due anni a rifare nuovamente l'attacco", ha concluso Pavan.