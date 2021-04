Juve, guai in vista: festino da 20 persone a casa Mckennie insieme a Dybala e Arthur

I giocatori bianconeri sono stati sorpresi mentre partecipavano ad una festa privata

Quelle appena trascorse sono state due settimane molto intense e delicate per la Juventus che, ha dovuto fare i conti dopo la brutta sconfitta subita in casa contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ma ora la testa va gia al derby di sabato contro il Torino, dove in ballo ci saranno tre punti preziosissimi in virtù della lotta Champions, se consideriamo che ci sono 3 posti disponibili per 6 squadre in una classifica molto corta. In attesa di capire chi saranno gli 11 titolari a scendere in campo, la Vecchia Signora può contare sull'attesissimo rientro di Paulo Dybala, costretto a restare fuori per piu di metà stagione a causa di un infortunio del quale non si è ancora riusciti a capirne bene l'entità.